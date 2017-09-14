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14 أيلول 2017 - 04:20
14/09/2017 04:20:48
الرياشي نفى ان يكون بوتين قد طلب من الحريري التطبيع مع سوريا لحل مسألة النازحين وإدراج لبنان على لائحة إعمار سوريا
الرياشي نفى ان يكون بوتين قد طلب من الحريري التطبيع مع سوريا لحل مسألة النازحين وإدراج لبنان على لائحة إعمار سوريا
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LBCI News Lebanon
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