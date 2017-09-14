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14 أيلول 2017 - 04:20
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الرياشي نفى ان يكون بوتين قد طلب من الحريري التطبيع مع سوريا لحل مسألة النازحين وإدراج لبنان على لائحة إعمار سوريا

الرياشي نفى ان يكون بوتين قد طلب من الحريري التطبيع مع سوريا لحل مسألة النازحين وإدراج لبنان على لائحة إعمار سوريا Lebanon, news ,lbci ,أخبار بوتين,يكون,الرياشي,
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الرياشي نفى ان يكون بوتين قد طلب من الحريري التطبيع مع سوريا لحل مسألة النازحين وإدراج لبنان على لائحة إعمار سوريا
 
 
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