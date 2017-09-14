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14 أيلول 2017 - 04:39
14/09/2017 04:39:03
رائد خوري: ما طرحناه في روسيا هو المشاركة باعادة إعمار سوريا من لبنان وجواب بوتين ومدفيديف كان إيجابيا
رائد خوري: ما طرحناه في روسيا هو المشاركة باعادة إعمار سوريا من لبنان وجواب بوتين ومدفيديف كان إيجابيا
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