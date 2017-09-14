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14 أيلول 2017 - 04:39
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رائد خوري: ما طرحناه في روسيا هو المشاركة باعادة إعمار سوريا من لبنان وجواب بوتين ومدفيديف كان إيجابيا

رائد خوري: ما طرحناه في روسيا هو المشاركة باعادة إعمار سوريا من لبنان وجواب بوتين ومدفيديف كان إيجابيا Lebanon, news ,lbci ,أخبار طرحناه,خوري,رائد,
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رائد خوري: ما طرحناه في روسيا هو المشاركة باعادة إعمار سوريا من لبنان وجواب بوتين ومدفيديف كان إيجابيا
 
 
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