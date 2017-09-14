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14 أيلول 2017 - 04:59
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حاصباني: تم الاتفاق في روسيا على ادراج ملف النازحين ضمن اي اتفاقيات دولية تحصل في هذا الإطار

حاصباني: تم الاتفاق في روسيا على ادراج ملف النازحين ضمن اي اتفاقيات دولية تحصل في هذا الإطار Lebanon, news ,lbci ,أخبار روسيا,الاتفاق,حاصباني,
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حاصباني: تم الاتفاق في روسيا على ادراج ملف النازحين ضمن اي اتفاقيات دولية تحصل في هذا الإطار
 
 
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