آخر الأخبار
14 أيلول 2017 - 06:16
Back

جعجع: نحن مع اعتماد التسجيل المسبق وإسقاط مبدأ البطاقة البيومترية لأننا سنصل الى النتيجة نفسها ولكن بوفر 130 مليون دولار على الدولة

جعجع: نحن مع اعتماد التسجيل المسبق وإسقاط مبدأ البطاقة البيومترية لأننا سنصل الى النتيجة نفسها ولكن بوفر 130 مليون دولار على الدولة Lebanon, news ,lbci ,أخبار التسجيل,اعتماد,جعجع,
episodes
جعجع: نحن مع اعتماد التسجيل المسبق وإسقاط مبدأ البطاقة البيومترية لأننا سنصل الى النتيجة نفسها ولكن بوفر 130 مليون دولار على الدولة
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
الإعلان

إقرأ أيضاً