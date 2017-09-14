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14 أيلول 2017 - 06:16
14/09/2017 06:16:01
جعجع: نحن مع اعتماد التسجيل المسبق وإسقاط مبدأ البطاقة البيومترية لأننا سنصل الى النتيجة نفسها ولكن بوفر 130 مليون دولار على الدولة
جعجع: نحن مع اعتماد التسجيل المسبق وإسقاط مبدأ البطاقة البيومترية لأننا سنصل الى النتيجة نفسها ولكن بوفر 130 مليون دولار على الدولة
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LBCI News Lebanon
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