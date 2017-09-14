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14 أيلول 2017 - 06:19
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الرئيس عون: التحقيق في أحداث عرسال لا يستهدف أحدا سلفا بل هو لجلاء حقيقة ما حصل وطمأنة أهالي الشهداء وإبعاد الحديث عن الثأر

الرئيس عون: التحقيق في أحداث عرسال لا يستهدف أحدا سلفا بل هو لجلاء حقيقة ما حصل وطمأنة أهالي الشهداء وإبعاد الحديث عن الثأر Lebanon, news ,lbci ,أخبار أحداث,التحقيق,الرئيس,
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الرئيس عون: التحقيق في أحداث عرسال لا يستهدف أحدا سلفا بل هو لجلاء حقيقة ما حصل وطمأنة أهالي الشهداء وإبعاد الحديث عن الثأر
 
 
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