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14 أيلول 2017 - 06:33
14/09/2017 06:33:22
الحريري: قيادة الجيش ستتولى التواصل مع الجانب الروسي للبحث في المجال العسكري وروسيا متحمسة للاستثمار في مجال الطاقة في لبنان
الحريري: قيادة الجيش ستتولى التواصل مع الجانب الروسي للبحث في المجال العسكري وروسيا متحمسة للاستثمار في مجال الطاقة في لبنان
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LBCI News Lebanon
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