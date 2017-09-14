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14 أيلول 2017 - 07:06
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سامي الجميل بعد لقائه سلام: اتينا لنؤكد محبتنا له ونحذر كل الذين يحاولون اغراق البلد بالفساد ان هناك مؤسسات رقابية وقضائية يجب احترامها وبالاخص دائرة المناقصات

سامي الجميل بعد لقائه سلام: اتينا لنؤكد محبتنا له ونحذر كل الذين يحاولون اغراق البلد بالفساد ان هناك مؤسسات رقابية وقضائية يجب احترامها وبالاخص دائرة المناقصات Lebanon, news ,lbci ,أخبار سلام,لقائه,الجميل,سامي,
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سامي الجميل بعد لقائه سلام: اتينا لنؤكد محبتنا له ونحذر كل الذين يحاولون اغراق البلد بالفساد ان هناك مؤسسات رقابية وقضائية يجب احترامها وبالاخص دائرة المناقصات
 
 
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