سامي الجميل بعد لقائه سلام: اتينا لنؤكد محبتنا له ونحذر كل الذين يحاولون اغراق البلد بالفساد ان هناك مؤسسات رقابية وقضائية يجب احترامها وبالاخص دائرة المناقصات