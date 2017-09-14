آخر الأخبار
14 أيلول 2017 - 08:20
14/09/2017 08:20:19
مسؤول كردي: البرلمان العراقي ليس من حقه إقالة محافظ كركوك وتأييده لإقالته لن يؤدي إلا لتعزيز مسألة الاستفتاء
مسؤول كردي: البرلمان العراقي ليس من حقه إقالة محافظ كركوك وتأييده لإقالته لن يؤدي إلا لتعزيز مسألة الاستفتاء
Lebanon, news ,lbci ,أخبار العراقي,البرلمان,كردي,مسؤول,
LBCI News Lebanon
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
الإعلان
آخر الأخبار
إقرأ أيضاً