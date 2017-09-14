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14 أيلول 2017 - 08:20
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مسؤول كردي: البرلمان العراقي ليس من حقه إقالة محافظ كركوك وتأييده لإقالته لن يؤدي إلا لتعزيز مسألة الاستفتاء

مسؤول كردي: البرلمان العراقي ليس من حقه إقالة محافظ كركوك وتأييده لإقالته لن يؤدي إلا لتعزيز مسألة الاستفتاء Lebanon, news ,lbci ,أخبار العراقي,البرلمان,كردي,مسؤول,
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مسؤول كردي: البرلمان العراقي ليس من حقه إقالة محافظ كركوك وتأييده لإقالته لن يؤدي إلا لتعزيز مسألة الاستفتاء
 
 
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