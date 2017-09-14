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14 أيلول 2017 - 08:44
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مجلس الوزراء قرر اعادة ملف الكهرباء الى ادارة المناقصات بعد اصرار وزراء القوات والاشتراكي والمردة

مجلس الوزراء قرر اعادة ملف الكهرباء الى ادارة المناقصات بعد اصرار وزراء القوات والاشتراكي والمردة Lebanon, news ,lbci ,أخبار اعادة,الوزراء,مجلس,
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مجلس الوزراء قرر اعادة ملف الكهرباء الى ادارة المناقصات بعد اصرار وزراء القوات والاشتراكي والمردة
 
 
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