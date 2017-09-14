آخر الأخبار
14 أيلول 2017 - 08:44
14/09/2017 08:44:47
مجلس الوزراء قرر اعادة ملف الكهرباء الى ادارة المناقصات بعد اصرار وزراء القوات والاشتراكي والمردة
مجلس الوزراء قرر اعادة ملف الكهرباء الى ادارة المناقصات بعد اصرار وزراء القوات والاشتراكي والمردة
Lebanon, news ,lbci ,أخبار اعادة,الوزراء,مجلس,
LBCI News Lebanon
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
الإعلان
آخر الأخبار
إقرأ أيضاً