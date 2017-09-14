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14 أيلول 2017 - 09:58
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ذكّرت وزارتا الطاقة والاقتصاد أصحاب مولدات الكهرباء بضرورة تركيب عدادات بمهلة أقصاها آخر هالشهر وهيدا إجراء طبعاً ضروري بس أكيد تأخّر...شاركونا آراءكم كتابة أو بفيديو على هاشتاغ هلق_عم_تحكيني_بالعدّاد

ذكّرت وزارتا الطاقة والاقتصاد أصحاب مولدات الكهرباء بضرورة تركيب عدادات بمهلة أقصاها آخر هالشهر وهيدا إجراء طبعاً ضروري بس أكيد تأخّر...شاركونا آراءكم كتابة أو بفيديو على هاشتاغ هلق_عم_تحكيني_بالعدّاد Lebanon, news ,lbci ,أخبار أصحاب,والاقتصاد,الطاقة,وزارتا,ذكّرت,
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ذكّرت وزارتا الطاقة والاقتصاد أصحاب مولدات الكهرباء بضرورة تركيب عدادات بمهلة أقصاها آخر هالشهر وهيدا إجراء طبعاً ضروري بس أكيد تأخّر...شاركونا آراءكم كتابة أو بفيديو على هاشتاغ هلق_عم_تحكيني_بالعدّاد
 
 
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