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14 أيلول 2017 - 09:58
14/09/2017 09:58:16
ذكّرت وزارتا الطاقة والاقتصاد أصحاب مولدات الكهرباء بضرورة تركيب عدادات بمهلة أقصاها آخر هالشهر وهيدا إجراء طبعاً ضروري بس أكيد تأخّر...شاركونا آراءكم كتابة أو بفيديو على هاشتاغ هلق_عم_تحكيني_بالعدّاد
ذكّرت وزارتا الطاقة والاقتصاد أصحاب مولدات الكهرباء بضرورة تركيب عدادات بمهلة أقصاها آخر هالشهر وهيدا إجراء طبعاً ضروري بس أكيد تأخّر...شاركونا آراءكم كتابة أو بفيديو على هاشتاغ هلق_عم_تحكيني_بالعدّاد
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LBCI News Lebanon
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