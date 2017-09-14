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14 أيلول 2017 - 13:25
14/09/2017 13:25:46
رويترز: وزارة الخزانة الأميركية تفرض عقوبات على سبعة إيرانيين وكيانين في إيران
رويترز: وزارة الخزانة الأميركية تفرض عقوبات على سبعة إيرانيين وكيانين في إيران
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LBCI News Lebanon
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