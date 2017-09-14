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14 أيلول 2017 - 13:25
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رويترز: وزارة الخزانة الأميركية تفرض عقوبات على سبعة إيرانيين وكيانين في إيران

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رويترز: وزارة الخزانة الأميركية تفرض عقوبات على سبعة إيرانيين وكيانين في إيران
 
 
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