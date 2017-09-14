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14 أيلول 2017 - 14:59
14/09/2017 14:59:46
الجراح للـLBCI : تم الافراج عن 13 جنديا خلال حوادث عرسال بوساطة "ابو طاقية" وهو كان قد خبأ 4 آخرين لحمايتهم أيضا
الجراح للـLBCI : تم الافراج عن 13 جنديا خلال حوادث عرسال بوساطة "ابو طاقية" وهو كان قد خبأ 4 آخرين لحمايتهم أيضا
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LBCI News Lebanon
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