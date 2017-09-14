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14 أيلول 2017 - 15:02
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الجراح للـLBCI : العماد قهوجي تصرف بكل حكمة ومسؤولية وهو قدّر حجم الخسائر التي كانت ستقع بين المدنيين خلال حوادث عرسال والفتنة التي كان من الممكن أن تحصل

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الجراح للـLBCI : العماد قهوجي تصرف بكل حكمة ومسؤولية وهو قدّر حجم الخسائر التي كانت ستقع بين المدنيين خلال حوادث عرسال والفتنة التي كان من الممكن أن تحصل
 
 
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