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14 أيلول 2017 - 15:02
14/09/2017 15:02:47
الجراح للـLBCI : العماد قهوجي تصرف بكل حكمة ومسؤولية وهو قدّر حجم الخسائر التي كانت ستقع بين المدنيين خلال حوادث عرسال والفتنة التي كان من الممكن أن تحصل
الجراح للـLBCI : العماد قهوجي تصرف بكل حكمة ومسؤولية وهو قدّر حجم الخسائر التي كانت ستقع بين المدنيين خلال حوادث عرسال والفتنة التي كان من الممكن أن تحصل
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