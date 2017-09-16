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16 أيلول 2017 - 02:29
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الرئيس عون: من يبث الشائعات عن صفقات وتلزيمات في مشاريع الحكومة فليقدم إخباراً الى القضاء بمعلوماته وإلا كان كلامه قدحا وذما وافتراء يستوجب التحقيق

الرئيس عون: من يبث الشائعات عن صفقات وتلزيمات في مشاريع الحكومة فليقدم إخباراً الى القضاء بمعلوماته وإلا كان كلامه قدحا وذما وافتراء يستوجب التحقيق Lebanon, news ,lbci ,أخبار الشائعات,الرئيس,
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الرئيس عون: من يبث الشائعات عن صفقات وتلزيمات في مشاريع الحكومة فليقدم إخباراً الى القضاء بمعلوماته وإلا كان كلامه قدحا وذما وافتراء يستوجب التحقيق
 
 
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