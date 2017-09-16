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16 أيلول 2017 - 02:29
16/09/2017 02:29:59
الرئيس عون: من يبث الشائعات عن صفقات وتلزيمات في مشاريع الحكومة فليقدم إخباراً الى القضاء بمعلوماته وإلا كان كلامه قدحا وذما وافتراء يستوجب التحقيق
الرئيس عون: من يبث الشائعات عن صفقات وتلزيمات في مشاريع الحكومة فليقدم إخباراً الى القضاء بمعلوماته وإلا كان كلامه قدحا وذما وافتراء يستوجب التحقيق
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LBCI News Lebanon
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