آخر الأخبار
16 أيلول 2017 - 02:44
Back

بدء الإحتفال التكريمي في قاعدة رياق الجوية للوحدات التي شاركت في عملية "فجر الجرود" برئاسة قائد الجيش العماد جوزيف عون

بدء الإحتفال التكريمي في قاعدة رياق الجوية للوحدات التي شاركت في عملية "فجر الجرود" برئاسة قائد الجيش العماد جوزيف عون Lebanon, news ,lbci ,أخبار قاعدة,التكريمي,الإحتفال,
episodes
بدء الإحتفال التكريمي في قاعدة رياق الجوية للوحدات التي شاركت في عملية &quot;فجر الجرود&quot; برئاسة قائد الجيش العماد جوزيف عون
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
الإعلان

إقرأ أيضاً