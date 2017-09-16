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16 أيلول 2017 - 02:44
16/09/2017 02:44:00
بدء الإحتفال التكريمي في قاعدة رياق الجوية للوحدات التي شاركت في عملية "فجر الجرود" برئاسة قائد الجيش العماد جوزيف عون
بدء الإحتفال التكريمي في قاعدة رياق الجوية للوحدات التي شاركت في عملية "فجر الجرود" برئاسة قائد الجيش العماد جوزيف عون
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LBCI News Lebanon
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