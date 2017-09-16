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16 أيلول 2017 - 03:28
16/09/2017 03:28:56
قائد الجيش من قاعدة رياق الجوية: نحتفل اليوم بانتهاء عملية "فجر الجرود" وبالانتصار على الإرهاب الذي حققتموه بفضل عزيمتكم
قائد الجيش من قاعدة رياق الجوية: نحتفل اليوم بانتهاء عملية "فجر الجرود" وبالانتصار على الإرهاب الذي حققتموه بفضل عزيمتكم
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LBCI News Lebanon
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