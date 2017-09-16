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16 أيلول 2017 - 03:30
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قائد الجيش من قاعدة رياق الجوية: حققتم الهدفين الأساسيين من معركة "فجر الجرود" الأول تحرير الأرض من الارهاب والثاني معرفة مصير العسكريين المخطوفين

قائد الجيش من قاعدة رياق الجوية: حققتم الهدفين الأساسيين من معركة "فجر الجرود" الأول تحرير الأرض من الارهاب والثاني معرفة مصير العسكريين المخطوفين Lebanon, news ,lbci ,أخبار رياق,قاعدة,الجيش,قائد,
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قائد الجيش من قاعدة رياق الجوية: حققتم الهدفين الأساسيين من معركة &quot;فجر الجرود&quot; الأول تحرير الأرض من الارهاب والثاني معرفة مصير العسكريين المخطوفين
 
 
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