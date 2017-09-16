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16 أيلول 2017 - 03:35
16/09/2017 03:35:47
قائد الجيش: بدأت سلسلة التوقيفات وسيتم إلقاء القبض على كلّ من تثبت علاقته بالاعتداء على الوطن ولن يبقى في البلاد اي مكان لمثيري الشغب
قائد الجيش: بدأت سلسلة التوقيفات وسيتم إلقاء القبض على كلّ من تثبت علاقته بالاعتداء على الوطن ولن يبقى في البلاد اي مكان لمثيري الشغب
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LBCI News Lebanon
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