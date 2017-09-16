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16 أيلول 2017 - 04:35
16/09/2017 04:35:12
العراق يعلن عن هجوم لطرد تنظيم الدولة الإسلامية من أجزاء من المنطقة الحدودية مع سوريا على نهر الفرات
العراق يعلن عن هجوم لطرد تنظيم الدولة الإسلامية من أجزاء من المنطقة الحدودية مع سوريا على نهر الفرات
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LBCI News Lebanon
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