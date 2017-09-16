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16 أيلول 2017 - 04:35
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العراق يعلن عن هجوم لطرد تنظيم الدولة الإسلامية من أجزاء من المنطقة الحدودية مع سوريا على نهر الفرات

العراق يعلن عن هجوم لطرد تنظيم الدولة الإسلامية من أجزاء من المنطقة الحدودية مع سوريا على نهر الفرات Lebanon, news ,lbci ,أخبار لطرد,هجوم,يعلن,العراق,
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العراق يعلن عن هجوم لطرد تنظيم الدولة الإسلامية من أجزاء من المنطقة الحدودية مع سوريا على نهر الفرات
 
 
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