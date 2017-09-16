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16 أيلول 2017 - 05:42
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قوات سوريا الديمقراطية: ضربات جوية سورية أو روسية استهدفتنا في محافظة دير الزور على الضفة الشرقية لنهر الفرات

قوات سوريا الديمقراطية: ضربات جوية سورية أو روسية استهدفتنا في محافظة دير الزور على الضفة الشرقية لنهر الفرات Lebanon, news ,lbci ,أخبار جوية,ضربات,الديمقراطية,سوريا,قوات,
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قوات سوريا الديمقراطية: ضربات جوية سورية أو روسية استهدفتنا في محافظة دير الزور على الضفة الشرقية لنهر الفرات
 
 
 
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