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16 أيلول 2017 - 05:42
16/09/2017 05:42:59
قوات سوريا الديمقراطية: ضربات جوية سورية أو روسية استهدفتنا في محافظة دير الزور على الضفة الشرقية لنهر الفرات
قوات سوريا الديمقراطية: ضربات جوية سورية أو روسية استهدفتنا في محافظة دير الزور على الضفة الشرقية لنهر الفرات
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LBCI News Lebanon
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