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16 أيلول 2017 - 07:57
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سانا عن مصدر رسمي في الخارجية السورية: الاتفاقات حول مناطق خفض التصعيد لا تعطي الشرعية لأي تواجد تركي على الأراضي السورية

سانا عن مصدر رسمي في الخارجية السورية: الاتفاقات حول مناطق خفض التصعيد لا تعطي الشرعية لأي تواجد تركي على الأراضي السورية Lebanon, news ,lbci ,أخبار رسمي,مصدر,سانا,
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سانا عن مصدر رسمي في الخارجية السورية: الاتفاقات حول مناطق خفض التصعيد لا تعطي الشرعية لأي تواجد تركي على الأراضي السورية
 
 
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