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16 أيلول 2017 - 07:57
16/09/2017 07:57:50
سانا عن مصدر رسمي في الخارجية السورية: الاتفاقات حول مناطق خفض التصعيد لا تعطي الشرعية لأي تواجد تركي على الأراضي السورية
سانا عن مصدر رسمي في الخارجية السورية: الاتفاقات حول مناطق خفض التصعيد لا تعطي الشرعية لأي تواجد تركي على الأراضي السورية
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