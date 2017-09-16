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16 أيلول 2017 - 09:48
16/09/2017 09:48:40
رويترز: تحالف عسكري موال لدمشق يعلن عن هجوم في شرق سوريا لطرد داعش من أجزاء بالمنطقة الحدودية مع العراق
رويترز: تحالف عسكري موال لدمشق يعلن عن هجوم في شرق سوريا لطرد داعش من أجزاء بالمنطقة الحدودية مع العراق
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LBCI News Lebanon
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