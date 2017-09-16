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16 أيلول 2017 - 09:48
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رويترز: تحالف عسكري موال لدمشق يعلن عن هجوم في شرق سوريا لطرد داعش من أجزاء بالمنطقة الحدودية مع العراق

رويترز: تحالف عسكري موال لدمشق يعلن عن هجوم في شرق سوريا لطرد داعش من أجزاء بالمنطقة الحدودية مع العراق Lebanon, news ,lbci ,أخبار لدمشق,موال,عسكري,تحالف,رويترز,
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رويترز: تحالف عسكري موال لدمشق يعلن عن هجوم في شرق سوريا لطرد داعش من أجزاء بالمنطقة الحدودية مع العراق
 
 
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