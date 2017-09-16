تهديدات وتحذيرات من تطورات أمنية بلبنان، وتوقيف خلية إرهابية جديدة على علاقة بداعش، شاركونا آراءكم كتابة أو بفيديو على هاشتاغ إرهابكم_ما_بخوّفنا