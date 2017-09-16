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16 أيلول 2017 - 11:53
16/09/2017 11:53:22
حسين يوسف في ختام التعازي بالعسكريين الشهداء: لن نقبل أقل من اعدام عمر وبلال ميقاتي ومن المعيب استغلال وجع الاهالي ودموع الامهات من قبل البعض ولنا كل الثقة بقائد الجيش والرئيس عون
حسين يوسف في ختام التعازي بالعسكريين الشهداء: لن نقبل أقل من اعدام عمر وبلال ميقاتي ومن المعيب استغلال وجع الاهالي ودموع الامهات من قبل البعض ولنا كل الثقة بقائد الجيش والرئيس عون
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LBCI News Lebanon
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