حسين يوسف في ختام التعازي بالعسكريين الشهداء: لن نقبل أقل من اعدام عمر وبلال ميقاتي ومن المعيب استغلال وجع الاهالي ودموع الامهات من قبل البعض ولنا كل الثقة بقائد الجيش والرئيس عون