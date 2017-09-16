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16 أيلول 2017 - 12:30
16/09/2017 12:30:08
غرفة التحكم المروري تطلب من السائقين توخي الحذر وتخفيف السرعة على اوتوستراد بحمدون ضهر البيدر بسبب سوء الرؤية لكثافة الضباب
غرفة التحكم المروري تطلب من السائقين توخي الحذر وتخفيف السرعة على اوتوستراد بحمدون ضهر البيدر بسبب سوء الرؤية لكثافة الضباب
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LBCI News Lebanon
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