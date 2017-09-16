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16 أيلول 2017 - 12:30
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غرفة التحكم المروري تطلب من السائقين توخي الحذر وتخفيف السرعة على اوتوستراد بحمدون ضهر البيدر بسبب سوء الرؤية لكثافة الضباب

غرفة التحكم المروري تطلب من السائقين توخي الحذر وتخفيف السرعة على اوتوستراد بحمدون ضهر البيدر بسبب سوء الرؤية لكثافة الضباب Lebanon, news ,lbci ,أخبار تطلب,المروري,التحكم,غرفة,
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غرفة التحكم المروري تطلب من السائقين توخي الحذر وتخفيف السرعة على اوتوستراد بحمدون ضهر البيدر بسبب سوء الرؤية لكثافة الضباب
 
 
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