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16 أيلول 2017 - 14:02
16/09/2017 14:02:57
البنتاغون: قوات روسية هاجمت هدفا بشرق نهر الفرات قرب دير الزور في سوريا مما أدى لإصابة قوات تدعمها واشنطن
البنتاغون: قوات روسية هاجمت هدفا بشرق نهر الفرات قرب دير الزور في سوريا مما أدى لإصابة قوات تدعمها واشنطن
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LBCI News Lebanon
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