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16 أيلول 2017 - 22:25
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حماس تعلن موافقتها على حل اللجنة الإدارية في قطاع غزة ودعوة حكومة الوفاق للقدوم إلى القطاع وإجراء انتخابات عامة

حماس تعلن موافقتها على حل اللجنة الإدارية في قطاع غزة ودعوة حكومة الوفاق للقدوم إلى القطاع وإجراء انتخابات عامة Lebanon, news ,lbci ,أخبار موافقتها,تعلن,حماس,
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حماس تعلن موافقتها على حل اللجنة الإدارية في قطاع غزة ودعوة حكومة الوفاق للقدوم إلى القطاع وإجراء انتخابات عامة
 
 
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