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16 أيلول 2017 - 22:25
16/09/2017 22:25:00
حماس تعلن موافقتها على حل اللجنة الإدارية في قطاع غزة ودعوة حكومة الوفاق للقدوم إلى القطاع وإجراء انتخابات عامة
حماس تعلن موافقتها على حل اللجنة الإدارية في قطاع غزة ودعوة حكومة الوفاق للقدوم إلى القطاع وإجراء انتخابات عامة
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LBCI News Lebanon
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