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17 أيلول 2017 - 04:07
17/09/2017 04:07:43
وصول المجموعة الاولى من المتضررين اللبنانيين من اعصار ايرما فجراً الى مطار بيروت على متن طائرة تابعة للخطوط الجوية التركية آتية من لندن
وصول المجموعة الاولى من المتضررين اللبنانيين من اعصار ايرما فجراً الى مطار بيروت على متن طائرة تابعة للخطوط الجوية التركية آتية من لندن
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LBCI News Lebanon
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