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17 أيلول 2017 - 04:07
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وصول المجموعة الاولى من المتضررين اللبنانيين من اعصار ايرما فجراً الى مطار بيروت على متن طائرة تابعة للخطوط الجوية التركية آتية من لندن

وصول المجموعة الاولى من المتضررين اللبنانيين من اعصار ايرما فجراً الى مطار بيروت على متن طائرة تابعة للخطوط الجوية التركية آتية من لندن Lebanon, news ,lbci ,أخبار المتضررين,الاولى,المجموعة,وصول,
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وصول المجموعة الاولى من المتضررين اللبنانيين من اعصار ايرما فجراً الى مطار بيروت على متن طائرة تابعة للخطوط الجوية التركية آتية من لندن
 
 
 
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