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17 أيلول 2017 - 04:35
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الخارجية الروسية: تيلرسون ولافروف بحثا تطبيق قرارات محادثات السلام الأخيرة في آستانة بشأن سوريا ومحادثات جنيف المرتقبة

الخارجية الروسية: تيلرسون ولافروف بحثا تطبيق قرارات محادثات السلام الأخيرة في آستانة بشأن سوريا ومحادثات جنيف المرتقبة Lebanon, news ,lbci ,أخبار بحثا,ولافروف,تيلرسون,الروسية,الخارجية,
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الخارجية الروسية: تيلرسون ولافروف بحثا تطبيق قرارات محادثات السلام الأخيرة في آستانة بشأن سوريا ومحادثات جنيف المرتقبة
 
 
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