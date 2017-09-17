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17 أيلول 2017 - 04:44
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البطريرك الراعي من ميفوق: نأمل أن تعطي الانتخابات النيابية المقبلة وجوها جديدة تكون على مستوى الشعب اللبناني وحاجات الوطن

البطريرك الراعي من ميفوق: نأمل أن تعطي الانتخابات النيابية المقبلة وجوها جديدة تكون على مستوى الشعب اللبناني وحاجات الوطن Lebanon, news ,lbci ,أخبار نأمل,ميفوق,الراعي,البطريرك,
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البطريرك الراعي من ميفوق: نأمل أن تعطي الانتخابات النيابية المقبلة وجوها جديدة تكون على مستوى الشعب اللبناني وحاجات الوطن
 
 
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