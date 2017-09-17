آخر الأخبار
17 أيلول 2017 - 04:44
17/09/2017 04:44:23
البطريرك الراعي من ميفوق: نأمل أن تعطي الانتخابات النيابية المقبلة وجوها جديدة تكون على مستوى الشعب اللبناني وحاجات الوطن
البطريرك الراعي من ميفوق: نأمل أن تعطي الانتخابات النيابية المقبلة وجوها جديدة تكون على مستوى الشعب اللبناني وحاجات الوطن
Lebanon, news ,lbci ,أخبار نأمل,ميفوق,الراعي,البطريرك,
LBCI News Lebanon
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
الإعلان
آخر الأخبار
إقرأ أيضاً