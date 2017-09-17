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17 أيلول 2017 - 05:12
17/09/2017 05:12:18
الرئيس عون يدعو اللبنانيين الى اليقظة وعدم الانجرار وراء الشائعات لأن هدفها صرف الانظار عن الانجازات المحققة لبناء الدولة
الرئيس عون يدعو اللبنانيين الى اليقظة وعدم الانجرار وراء الشائعات لأن هدفها صرف الانظار عن الانجازات المحققة لبناء الدولة
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LBCI News Lebanon
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