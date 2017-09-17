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17 أيلول 2017 - 05:12
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الرئيس عون يدعو اللبنانيين الى اليقظة وعدم الانجرار وراء الشائعات لأن هدفها صرف الانظار عن الانجازات المحققة لبناء الدولة

الرئيس عون يدعو اللبنانيين الى اليقظة وعدم الانجرار وراء الشائعات لأن هدفها صرف الانظار عن الانجازات المحققة لبناء الدولة Lebanon, news ,lbci ,أخبار اللبنانيين,يدعو,الرئيس,
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الرئيس عون يدعو اللبنانيين الى اليقظة وعدم الانجرار وراء الشائعات لأن هدفها صرف الانظار عن الانجازات المحققة لبناء الدولة
 
 
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