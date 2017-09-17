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17 أيلول 2017 - 05:28
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إعادة فتح طريق المنصورية من قبل الاهالي بعد قطعه لبعض الوقت رفضا لمد خطوط التوتر العالي

إعادة فتح طريق المنصورية من قبل الاهالي بعد قطعه لبعض الوقت رفضا لمد خطوط التوتر العالي Lebanon, news ,lbci ,أخبار المنصورية,طريق,إعادة,
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إعادة فتح طريق المنصورية من قبل الاهالي بعد قطعه لبعض الوقت رفضا لمد خطوط التوتر العالي
 
 
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