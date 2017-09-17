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17 أيلول 2017 - 05:28
17/09/2017 05:28:09
إعادة فتح طريق المنصورية من قبل الاهالي بعد قطعه لبعض الوقت رفضا لمد خطوط التوتر العالي
إعادة فتح طريق المنصورية من قبل الاهالي بعد قطعه لبعض الوقت رفضا لمد خطوط التوتر العالي
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LBCI News Lebanon
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