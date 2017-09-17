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17 أيلول 2017 - 06:26
17/09/2017 06:26:24
الأسد: بعض الحكومات الغربية لا تزال تدعم التنظيمات الإرهابية في سوريا رغم ما بدأت تعانيه من ارتداد هذا الإرهاب على شعوبها
الأسد: بعض الحكومات الغربية لا تزال تدعم التنظيمات الإرهابية في سوريا رغم ما بدأت تعانيه من ارتداد هذا الإرهاب على شعوبها
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LBCI News Lebanon
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