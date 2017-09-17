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17 أيلول 2017 - 07:28
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الرئيس عون غادر بعد ظهر اليوم لبنان متوجها الى نيويورك لترؤس وفد لبنان الى اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة

الرئيس عون غادر بعد ظهر اليوم لبنان متوجها الى نيويورك لترؤس وفد لبنان الى اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة Lebanon, news ,lbci ,أخبار غادر,الرئيس,
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الرئيس عون غادر بعد ظهر اليوم لبنان متوجها الى نيويورك لترؤس وفد لبنان الى اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة
 
 
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