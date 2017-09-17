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17 أيلول 2017 - 07:28
17/09/2017 07:28:02
الرئيس عون غادر بعد ظهر اليوم لبنان متوجها الى نيويورك لترؤس وفد لبنان الى اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة
الرئيس عون غادر بعد ظهر اليوم لبنان متوجها الى نيويورك لترؤس وفد لبنان الى اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة
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LBCI News Lebanon
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