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17 أيلول 2017 - 09:54
17/09/2017 09:54:36
من بعد التحذيرات الامنية لعدد من السفارات الاجنبية..اللبنانيي ما تفاعلوا مع هالتحذيرات وكمّلوا حياتن بشكل طبيعي داخل المجمعات التجارية وغيرها...شاركونا آراءكم على هاشتاغ مش_قابضينكن
من بعد التحذيرات الامنية لعدد من السفارات الاجنبية..اللبنانيي ما تفاعلوا مع هالتحذيرات وكمّلوا حياتن بشكل طبيعي داخل المجمعات التجارية وغيرها...شاركونا آراءكم على هاشتاغ مش_قابضينكن
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