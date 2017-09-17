من بعد التحذيرات الامنية لعدد من السفارات الاجنبية..اللبنانيي ما تفاعلوا مع هالتحذيرات وكمّلوا حياتن بشكل طبيعي داخل المجمعات التجارية وغيرها...شاركونا آراءكم على هاشتاغ مش_قابضينكن