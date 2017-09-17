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17 أيلول 2017 - 11:00
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المشنوق قبيل جلسة الحكومة: سنطرح موضوع البطاقة الممغنطة وكلفتها ١٣٠ مليون دولار كما سنطرح التصويت الالكتروني للمغتربين من خارج جدول الاعمال

المشنوق قبيل جلسة الحكومة: سنطرح موضوع البطاقة الممغنطة وكلفتها ١٣٠ مليون دولار كما سنطرح التصويت الالكتروني للمغتربين من خارج جدول الاعمال Lebanon, news ,lbci ,أخبار سنطرح,الحكومة,جلسة,قبيل,المشنوق,
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المشنوق قبيل جلسة الحكومة: سنطرح موضوع البطاقة الممغنطة وكلفتها ١٣٠ مليون دولار كما سنطرح التصويت الالكتروني للمغتربين من خارج جدول الاعمال
 
 
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