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17 أيلول 2017 - 11:00
17/09/2017 11:00:33
المشنوق: بامكاننا أن نكون جاهزين لاعتماد البطاقة الممغنطة لكن ذلك يتوقف على المفاوضات وتجهيز العقود
المشنوق: بامكاننا أن نكون جاهزين لاعتماد البطاقة الممغنطة لكن ذلك يتوقف على المفاوضات وتجهيز العقود
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LBCI News Lebanon
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