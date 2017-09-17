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17 أيلول 2017 - 11:01
17/09/2017 11:01:56
حمادة: سنطرح شؤون وشجون وزارة التربية وما أكثرها لا سيما السجال حول ارتفاع اقساط المدارس الخاصة
حمادة: سنطرح شؤون وشجون وزارة التربية وما أكثرها لا سيما السجال حول ارتفاع اقساط المدارس الخاصة
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LBCI News Lebanon
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