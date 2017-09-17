قهوجي ردا على سؤال حول التحقيق في حوادث عرسال بعد لقائه الحريري: للدولة اسرارها ولكنها تعلن بعد وقت طويل وفي حال ارادوا معرفة هذه الاسرار فليذهبوا الى التحقيق