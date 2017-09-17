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17 أيلول 2017 - 11:12
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قهوجي ردا على سؤال حول التحقيق في حوادث عرسال بعد لقائه الحريري: للدولة اسرارها ولكنها تعلن بعد وقت طويل وفي حال ارادوا معرفة هذه الاسرار فليذهبوا الى التحقيق

قهوجي ردا على سؤال حول التحقيق في حوادث عرسال بعد لقائه الحريري: للدولة اسرارها ولكنها تعلن بعد وقت طويل وفي حال ارادوا معرفة هذه الاسرار فليذهبوا الى التحقيق Lebanon, news ,lbci ,أخبار سؤال,قهوجي,
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قهوجي ردا على سؤال حول التحقيق في حوادث عرسال بعد لقائه الحريري: للدولة اسرارها ولكنها تعلن بعد وقت طويل وفي حال ارادوا معرفة هذه الاسرار فليذهبوا الى التحقيق
 
 
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