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17 أيلول 2017 - 14:40
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مجلس الوزراء يقر بند الاقتراع بموجب بطاقة الهوية البيومترية وآلية التصويت الإلكتروني للمغتربين ويخصص جلسة للشأن التربوي يحدد موعدها لاحقا

مجلس الوزراء يقر بند الاقتراع بموجب بطاقة الهوية البيومترية وآلية التصويت الإلكتروني للمغتربين ويخصص جلسة للشأن التربوي يحدد موعدها لاحقا Lebanon, news ,lbci ,أخبار الاقتراع,الوزراء,مجلس,
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مجلس الوزراء يقر بند الاقتراع بموجب بطاقة الهوية البيومترية وآلية التصويت الإلكتروني للمغتربين ويخصص جلسة للشأن التربوي يحدد موعدها لاحقا
 
 
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