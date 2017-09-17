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17 أيلول 2017 - 14:40
17/09/2017 14:40:00
مجلس الوزراء يقر بند الاقتراع بموجب بطاقة الهوية البيومترية وآلية التصويت الإلكتروني للمغتربين ويخصص جلسة للشأن التربوي يحدد موعدها لاحقا
مجلس الوزراء يقر بند الاقتراع بموجب بطاقة الهوية البيومترية وآلية التصويت الإلكتروني للمغتربين ويخصص جلسة للشأن التربوي يحدد موعدها لاحقا
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LBCI News Lebanon
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