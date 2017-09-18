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18 أيلول 2017 - 00:05
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بالصورة - قطع طريق عام العبادية - عاليه بسبب انقلاب شاحنة وتحويل السير الى طرقات فرعية مجاورة وحركة المرور خانقة في المحلة

بالصورة - قطع طريق عام العبادية - عاليه بسبب انقلاب شاحنة وتحويل السير الى طرقات فرعية مجاورة وحركة المرور خانقة في المحلة Lebanon, news ,lbci ,أخبار لبنان, عاليه ,العبادية ,
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بالصورة - قطع طريق عام العبادية - عاليه بسبب انقلاب شاحنة وتحويل السير الى طرقات فرعية مجاورة وحركة المرور خانقة في المحلة
 
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