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18 أيلول 2017 - 00:05
18/09/2017 00:05:54
بالصورة - قطع طريق عام العبادية - عاليه بسبب انقلاب شاحنة وتحويل السير الى طرقات فرعية مجاورة وحركة المرور خانقة في المحلة
بالصورة - قطع طريق عام العبادية - عاليه بسبب انقلاب شاحنة وتحويل السير الى طرقات فرعية مجاورة وحركة المرور خانقة في المحلة
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LBCI News Lebanon
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