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18 أيلول 2017 - 00:38
18/09/2017 00:38:54
بالصورة – حركة مرور كثيفة من مستديرة الكولا باتجاه الاونيسكو بسبب تعطل سيارة في المحلة
بالصورة – حركة مرور كثيفة من مستديرة الكولا باتجاه الاونيسكو بسبب تعطل سيارة في المحلة
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LBCI News Lebanon
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