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18 أيلول 2017 - 00:38
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بالصورة – حركة مرور كثيفة من مستديرة الكولا باتجاه الاونيسكو بسبب تعطل سيارة في المحلة

بالصورة – حركة مرور كثيفة من مستديرة الكولا باتجاه الاونيسكو بسبب تعطل سيارة في المحلة Lebanon, news ,lbci ,أخبار كثيفة,مرور,حركة,بالصورة,
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بالصورة – حركة مرور كثيفة من مستديرة الكولا باتجاه الاونيسكو بسبب تعطل سيارة في المحلة
 
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