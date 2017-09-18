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18 أيلول 2017 - 03:12
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أورهان كارادينيز: بواخر الطاقة التي تعمل في الزوق والجية ارخص بـ20 الى 25 بالمئة من الطاقة المزودة من سوريا وأرخص من كهرباء المولدات الخاصة بـ3.5 مليار دولار لكل 800 ميغاواط

أورهان كارادينيز: بواخر الطاقة التي تعمل في الزوق والجية ارخص بـ20 الى 25 بالمئة من الطاقة المزودة من سوريا وأرخص من كهرباء المولدات الخاصة بـ3.5 مليار دولار لكل 800 ميغاواط Lebanon, news ,lbci ,أخبار التي,الطاقة,بواخر,كارادينيز,أورهان,
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أورهان كارادينيز: بواخر الطاقة التي تعمل في الزوق والجية ارخص بـ20 الى 25 بالمئة من الطاقة المزودة من سوريا وأرخص من كهرباء المولدات الخاصة بـ3.5 مليار دولار لكل 800 ميغاواط
 
 
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