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18 أيلول 2017 - 03:12
18/09/2017 03:12:26
أورهان كارادينيز: بواخر الطاقة التي تعمل في الزوق والجية ارخص بـ20 الى 25 بالمئة من الطاقة المزودة من سوريا وأرخص من كهرباء المولدات الخاصة بـ3.5 مليار دولار لكل 800 ميغاواط
أورهان كارادينيز: بواخر الطاقة التي تعمل في الزوق والجية ارخص بـ20 الى 25 بالمئة من الطاقة المزودة من سوريا وأرخص من كهرباء المولدات الخاصة بـ3.5 مليار دولار لكل 800 ميغاواط
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LBCI News Lebanon
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