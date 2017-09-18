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18 أيلول 2017 - 04:31
18/09/2017 04:31:03
الوكالة الوطنية: عناصر من الدفاع المدني سيطروا على الحريق في مبنى السراي في زحلة بعد اشتعال اوراق في الدائرة المالية
الوكالة الوطنية: عناصر من الدفاع المدني سيطروا على الحريق في مبنى السراي في زحلة بعد اشتعال اوراق في الدائرة المالية
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LBCI News Lebanon
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