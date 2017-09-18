آخر الأخبار
18 أيلول 2017 - 06:53
18/09/2017 06:53:24
سامي الجميل: البطاقة الممغنطة فضيحة كبرى وهي تضرب حرية الناخب وستكون من الاسباب الاساسية لتزوير الانتخابات
سامي الجميل: البطاقة الممغنطة فضيحة كبرى وهي تضرب حرية الناخب وستكون من الاسباب الاساسية لتزوير الانتخابات
Lebanon, news ,lbci ,أخبار فضيحة,الممغنطة,البطاقة,الجميل,سامي,
LBCI News Lebanon
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
الإعلان
آخر الأخبار
إقرأ أيضاً