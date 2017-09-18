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18 أيلول 2017 - 06:53
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سامي الجميل: البطاقة الممغنطة فضيحة كبرى وهي تضرب حرية الناخب وستكون من الاسباب الاساسية لتزوير الانتخابات

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سامي الجميل: البطاقة الممغنطة فضيحة كبرى وهي تضرب حرية الناخب وستكون من الاسباب الاساسية لتزوير الانتخابات
 
 
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