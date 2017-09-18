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18 أيلول 2017 - 06:54
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سامي الجميل: لاعطاء اتحاد البلديات الامكانيات لمعالجة النفايات بمعايير بيئية عالية

سامي الجميل: لاعطاء اتحاد البلديات الامكانيات لمعالجة النفايات بمعايير بيئية عالية Lebanon, news ,lbci ,أخبار البلديات,اتحاد,لاعطاء,الجميل,سامي,
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سامي الجميل: لاعطاء اتحاد البلديات الامكانيات لمعالجة النفايات بمعايير بيئية عالية
 
 
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