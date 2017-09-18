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18 أيلول 2017 - 07:08
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سامي الجميل: على الطلاب والاعلاميين رفع الصوت لان المطلوب تحريك الرأي العام والوقوف في وجه كل الصفقات التي لم يعد لها أي حدود

سامي الجميل: على الطلاب والاعلاميين رفع الصوت لان المطلوب تحريك الرأي العام والوقوف في وجه كل الصفقات التي لم يعد لها أي حدود Lebanon, news ,lbci ,أخبار والاعلاميين,الطلاب,الجميل,سامي,
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سامي الجميل: على الطلاب والاعلاميين رفع الصوت لان المطلوب تحريك الرأي العام والوقوف في وجه كل الصفقات التي لم يعد لها أي حدود
 
 
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