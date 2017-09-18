بري: تقدمنا باقتراح قانون معجل مكرر خوفا من أي تمديد طارئ بسبب اعتماد البطاقة البيومترية على ان تنتهي ولاية مجلس النواب الحالي بتاريخ 31/12/2017 وان تجري الانتخابات قبل هذا التاريخ