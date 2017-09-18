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18 أيلول 2017 - 08:10
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بري: تقدمنا باقتراح قانون معجل مكرر خوفا من أي تمديد طارئ بسبب اعتماد البطاقة البيومترية على ان تنتهي ولاية مجلس النواب الحالي بتاريخ 31/12/2017 وان تجري الانتخابات قبل هذا التاريخ

بري: تقدمنا باقتراح قانون معجل مكرر خوفا من أي تمديد طارئ بسبب اعتماد البطاقة البيومترية على ان تنتهي ولاية مجلس النواب الحالي بتاريخ 31/12/2017 وان تجري الانتخابات قبل هذا التاريخ Lebanon, news ,lbci ,أخبار معجل,قانون,باقتراح,تقدمنا,
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بري: تقدمنا باقتراح قانون معجل مكرر خوفا من أي تمديد طارئ بسبب اعتماد البطاقة البيومترية على ان تنتهي ولاية مجلس النواب الحالي بتاريخ 31/12/2017 وان تجري الانتخابات قبل هذا التاريخ
 
 
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