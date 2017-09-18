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18 أيلول 2017 - 09:07
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رياض سلامة في منتدى بيروت الثامن للطاقة والتنمية المستدامة: مصرف لبنان يؤكد ان الامكانيات موجودة للحفاظ على استقرار الليرة

رياض سلامة في منتدى بيروت الثامن للطاقة والتنمية المستدامة: مصرف لبنان يؤكد ان الامكانيات موجودة للحفاظ على استقرار الليرة Lebanon, news ,lbci ,أخبار بيروت,منتدى,سلامة,رياض,
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رياض سلامة في منتدى بيروت الثامن للطاقة والتنمية المستدامة: مصرف لبنان يؤكد ان الامكانيات موجودة للحفاظ على استقرار الليرة
 
 
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