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18 أيلول 2017 - 10:11
18/09/2017 10:11:44
ع خط الهوية البيومترية، موقف للرئيس بري اعتبر فيه انو بدل عقود التراضي لتلزيم احدى الشركات كان لازم اجراء مناقصة، علما انو التراضي كان بحسب الوزير المشنوق، لانو ما في وقت. شاركونا آراءكم على #هويتنا_مناقصة_أم_تراضي
ع خط الهوية البيومترية، موقف للرئيس بري اعتبر فيه انو بدل عقود التراضي لتلزيم احدى الشركات كان لازم اجراء مناقصة، علما انو التراضي كان بحسب الوزير المشنوق، لانو ما في وقت. شاركونا آراءكم على #هويتنا_مناقصة_أم_تراضي
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LBCI News Lebanon
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